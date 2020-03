I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’addio alla cassiera morta a 49anni a Brescia: “Eri buona e solare”



Frontignano di Barbariga, nel Bresciano, ha dato l’ultimo saluto a Mariagrazia Casanova, 49 anni, cassiera all’IperSimply a Brescia, morta per una crisi respiratoria. In attesa degli accertamenti che permetteranno di confermare se il decesso della donna è dovuto al coronavirus, il supermercato dove lavorava è stato chiuso in via precauzionale e sanificato.

