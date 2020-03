I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’agenzia europea per i medicinali: “Esamineremo 20 farmaci e 35 vaccini”



L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) valuterà 20 farmaci e 35 vaccini per la lotta al nuovo Coronavirus. A darne notizia è il presidente Guido Rasi che ha spiegato inoltre che il vaccino potrebbe arrivare, se si corre, entro un anno: “Sarà ancora una fase sperimentale e verranno coinvolte le popolazioni nelle aree più in pericolo – ha spiegato Rasi – intanto puntiamo alle cure nell’immediato”

