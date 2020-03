I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’aiuto di Cuba alla Lombardia: atterrati a Malpensa 52 tra medici e infermieri



Sono atterrati domenica pomeriggio all’aeroporto di Malpensa i 37 medici e i 15 infermieri cubani giunti in Italia per aiutare la Lombardia a fronteggiare l’emergenza coronavirus. La delegazione giunta dal Centro America sarà inviata all’ospedale da campo di Crema allestito per supportare il pronto soccorso del nosocomio della città.

