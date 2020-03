I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus l’allarme dei medici: “Un malato su 10 è operatore sanitario”



“Gli operatori sanitari non possono essere chiamati a sacrificare la loro vita e a mettere a rischio quella degli stessi pazienti per l’inadeguatezza delle loro condizioni di lavoro” denuncia la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) ricordando che un malato su 10 di coronavirus in Italia è operatore sanitario.

