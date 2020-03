I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’allarme delle terapie intensive: “Rischio di calamità sanitaria”



Coordinamento delle terapie intensive della Lombardia, con una lettera inviata al presidente della Lombardia Attilio Fontana da sottoporre all’attenzione del Governo e della Protezione civile, ha lanciato l’allarme: “Le strutture sanitarie sono sottoposte ad una pressione superiore ad ogni possibilità di adeguata risposta”. Se non si prendono misure tempestive per evitare la diffusione del contagio, “saremo costretti ad affrontare un evento che potremo solo qualificare come una disastrosa calamità sanitaria”.

