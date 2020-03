I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, lanciata in Cina una raccolta fondi online per aiutare l’Italia



Una campagna di raccolta fondi online è stata lanciata in Cina per aiutare l’Italia a combattere l’epidemia di coronavirus. La campagna è stata avviata a Wenzhou, che ospita centinaia di migliaia di cinesi nati all’estero e da cui proviene la maggior parte della comunità di Prato. Imprenditori e giovani si sono mobilitati per raccogliere fondi e aiutare l’Italia a fronteggiare l’emergenza.

