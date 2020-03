I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’annuncio della Pianese: “Il nostro calciatore è completamente guarito”



La Pianese, società che milita nel girone A del campionato di Serie C ha ufficializzato la completa guarigione di uno dei suoi calciatori contagiati da Coronavirus. Una buona notizia per il mondo del calcio, in queste ore a dir poco difficili, con l’incertezza legata alla prosecuzione dei campionati professionistici.

