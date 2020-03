I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’annuncio di Conte: il governo chiude la Lombardia



Anche la Lombardia è in lockdown: il Governo ha infatti deciso per l’attuazione di misure più restrittive per combattere l’emergenza coronavirus in tutta Italia. Sì alla chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, dei centri commerciali, di bar, ristoranti, pub, alberghi e agriturismi, oltre che di mercati all’aperto e al chiuso. Restano aperti solo i servizi emergenziali e di urgenza.

