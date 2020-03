I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’appello di Gianni: “L’ho sottovalutato, ha ucciso mio padre e sconvolto la mia vita”



“Il virus è entrato nel mio corpo e ha ucciso il mio papà. Entra dentro di te, si impossessa di te, ti prende polmoni e vie respiratorie”. È Il messaggio che Gianni Zampino, 40enne di Torino che ha contratto il coronavirus, ha diffuso sui social per raccontare a tutti la sua esperienza e invitare alla prudenza. “Anche io come tanti ho sottovalutato questo virus. Dovete capire che non è un gioco”, è il suo appello, “fate attenzione, state in casa con le vostre famiglie”.

