Coronavirus, l’assessore Gallera rassicura: “Bertolaso sta bene, in ospedale in via precauzionale”



Sta bene Guido Bertolaso: il suo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano è avvenuto in via precauzionale e lì trascorrerà la quarantena. A dirlo è l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera intervenuto ad “Agorà” su Rai3: “Bertolaso sta bene, anche troppo – ha scherzato – nel senso che chiama, dispone e agisce. Bertolaso è stato nominato consulente del governatore della Lombardia Attilio Fontana per la realizzazione di un ospedale negli spazi della Fiera Milano al Portello.

