Coronavirus, l’assessore regionale Mattinzoli: “Spirito buono, ma febbre alta: serve pazienza”



Raggiunto telefonicamente da Fanpage.it, l’assessore lombardo allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, ricoverato dallo scorso sabato per Coronavirus, ha rassicurato sulle sue condizioni di salute: “Lo spirito è buono, ma la febbre alta da quattro giorni un po’ ti debilita. Mi hanno messo anche l’ossigeno. Tutti dobbiamo fare la nostra parte: siamo stati chiamati ad affrontare un problema che non ci aspettavamo, ma non dobbiamo farci prendere dall’irrazionalità”.

