I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, laurea via telematica per Ilaria: ‘Non sminuite questo traguardo’



Ilaria Fiorillo, di Sabaudia, è una dei tanti giovani che in questi giorni stanno affrontando la seduta di laurea in via telematica. Restrizioni imposte dalla diffusione del coronavirus, che hanno avuto un forte impatto anche sulla vita universitaria. A Fanpage.it la ragazza ha voluto raccontare la sua esperienza, per incoraggiare i suoi colleghi e farsi forza a vicenda.

Continua a leggere



Ilaria Fiorillo, di Sabaudia, è una dei tanti giovani che in questi giorni stanno affrontando la seduta di laurea in via telematica. Restrizioni imposte dalla diffusione del coronavirus, che hanno avuto un forte impatto anche sulla vita universitaria. A Fanpage.it la ragazza ha voluto raccontare la sua esperienza, per incoraggiare i suoi colleghi e farsi forza a vicenda.

Continua a leggere

Continua a leggere