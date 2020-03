I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, lavoratori supermercati Iper in stato di agitazione: “Chiediamo chiusura di domenica”



Proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori del gruppo Iper, che in Lombardia è proprietario di 17 tra ipermercati e superstore. I dipendenti, al lavoro senza sosta da ormai 4 settimane per garantire a tutti i cittadini un servizio essenziale come l’acquisto di generi alimentari in piena emergenza Coronavirus, chiedono la riduzione degli orari di apertura al pubblico e di chiudere i punti vendita almeno un giorno a settimana, di domenica, per garantire la sanificazione degli ambienti e il necessario riposo.

