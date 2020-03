I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Lazio 6 marzo: 53 contagiati totali, di cui 3 guariti e 8 in terapia intensiva



I casi positivi di coronavirus nel Lazio sono 53, secondo quanto riporta la Regione Lazio. Ci sono 26 persone ricoverate, non in terapia intensiva, all’ospedale Spallanzani di Roma, 8 persone ricoverate in terapia intensiva e 16 persone in isolamento domiciliare.

Continua a leggere



I casi positivi di coronavirus nel Lazio sono 53, secondo quanto riporta la Regione Lazio. Ci sono 26 persone ricoverate, non in terapia intensiva, all’ospedale Spallanzani di Roma, 8 persone ricoverate in terapia intensiva e 16 persone in isolamento domiciliare.

Continua a leggere

Continua a leggere