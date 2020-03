I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Lazio, Fondi ‘zona rossa’: nessuno può entrare o uscire dal paese, troppi contagi



La città di Fondi, Latina, in quarantena stretta. Il provvedimento, firmato stasera dal vicepresidente della Regione, Daniele Leodori, e dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, e in accordo con il Prefetto di Latina e il Sindaco di Fondi, stabilisce misure urgenti di tutela della salute pubblica. In primo luogo, nessuno potrà entrare o uscire dal territorio del comune, fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza.

