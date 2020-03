I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, le lauree a l’Università La Sapienza: “Festeggeremo con calma, quando finirà emergenza”



Si sono tenute oggi, all’Università La Sapienza di Roma, le lauree delle facoltà di Economia e Giurisprudenza. “”La commissione entra, i commissari stanno a regolare distanza l’uno dall’altro, il candidato sta a regolare distanza dalla commissione e non ci sarà la tradizionale stretta di mano al momento in cui viene conferito il titolo di dottore e non possono entrare più di due persone che accompagnano il candidato nell’aula”.

