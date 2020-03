I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, le misure del governo fino al prossimo 8 marzo



Fino al prossimo 8 marzo 2020 saranno prorogate le misure contro la diffusione del coronavirus. Il governo ha varato provvedimenti diversi a seconda dell’intensità del contagio nelle varie zone del Paese, per cui sono disposte delle misure restrittive e di contenimento nei Comuni delle zone rosse, delle ordinanze specifiche per le Regioni che hanno registrato il maggior numero di casi e infine delle predisposizioni valide per tutto il territorio nazionale. Vediamo di che si tratta.

