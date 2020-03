I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, le pompe di benzina saranno aperte in tutta Italia



I distributori di carburante continueranno ad essere aperti: chi dovrà fare il pieno di benzina, gasolio, gpl e metano non ha da temere perché il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà in vigore fino al 25 marzo, garantisce l’apertura dei distributori in tutta Italia.

