I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’elenco dei negozi che restano aperti



I decreti messi in campo dal governo prevedono la chiusura di tantissimi negozi in tutta Italia, mentre restano aperti oggi i negozi di generi alimentari e le farmacie. Stesso principio varrà anche per il weekend: sabato e domenica, infatti, restano chiusi i centri commerciali, ma con supemercati e farmacie sempre aperte. Andiamo a vedere quali esercizi commerciali saranno aperti e quali chiusi fino al 25 marzo.

Continua a leggere



I decreti messi in campo dal governo prevedono la chiusura di tantissimi negozi in tutta Italia, mentre restano aperti oggi i negozi di generi alimentari e le farmacie. Stesso principio varrà anche per il weekend: sabato e domenica, infatti, restano chiusi i centri commerciali, ma con supemercati e farmacie sempre aperte. Andiamo a vedere quali esercizi commerciali saranno aperti e quali chiusi fino al 25 marzo.

Continua a leggere

Continua a leggere