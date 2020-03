I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, lettera al ministro Speranza: “Noi infermieri usa e getta, offerto contratto a 6 mesi”



“Siamo degli infermieri usa e getta. Come le mascherine: monouso”, ha scritto l’infermiere Davide Vecchio in una lettera indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza. “La realtà è stata amara: abbiamo ricevuto un’offerta di sei mesi. Richiedo, e anche in modo umile, il diritto di poter aiutare la mia patria potendo con i miei sforzi mantenere la mia famiglia”, ha scritto ancora Vecchio.

Continua a leggere



“Siamo degli infermieri usa e getta. Come le mascherine: monouso”, ha scritto l’infermiere Davide Vecchio in una lettera indirizzata al ministro della Salute Roberto Speranza. “La realtà è stata amara: abbiamo ricevuto un’offerta di sei mesi. Richiedo, e anche in modo umile, il diritto di poter aiutare la mia patria potendo con i miei sforzi mantenere la mia famiglia”, ha scritto ancora Vecchio.

Continua a leggere

Continua a leggere