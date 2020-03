I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ligue 1: abolite le strette di mano nel cerimoniale prima delle partite



La Ligue de Football Professionnel, organismo che governa il calcio in Francia, attraverso una nota ufficiale ha modificato il cerimoniale che precede le sfide dei campionati: niente più strette di mano tra calciatori, arbitri e staff e dopo l’allineamento in campo gli atleti si disporranno subito in campo senza altri saluti.

Continua a leggere



La Ligue de Football Professionnel, organismo che governa il calcio in Francia, attraverso una nota ufficiale ha modificato il cerimoniale che precede le sfide dei campionati: niente più strette di mano tra calciatori, arbitri e staff e dopo l’allineamento in campo gli atleti si disporranno subito in campo senza altri saluti.

Continua a leggere

Continua a leggere