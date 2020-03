I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’infettivologo Galli: “A Brescia servono i tamponi in ogni famiglia”



A Brescia “serve un’indagine epidemiologica casa per casa, quartiere per quartiere”. Lo ha detto il primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, in un’intervista al Giornale di Brescia. “Bisogna sostenere le migliaia di persone che sono contagiate e che però sono a casa e che magari non lo sanno”.

Continua a leggere



A Brescia “serve un’indagine epidemiologica casa per casa, quartiere per quartiere”. Lo ha detto il primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, in un’intervista al Giornale di Brescia. “Bisogna sostenere le migliaia di persone che sono contagiate e che però sono a casa e che magari non lo sanno”.

Continua a leggere

Continua a leggere