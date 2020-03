I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’infettivologo Galli: “Identificare subito i focolai di Milano: stiamo attenti”



“Per la città di Milano facciamo gli scongiuri ma occorre stare estremamente attenti, identificare subito i focolai e circoscriverli”, così Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano ha commentato la situazione dei contagi in città. Il medico ha poi sottolineato come sia necessario non abbassare la guardia.

