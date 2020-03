I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, lo sfogo del sindaco di Delia e quel “ritardato” che rovina un messaggio giusto



È diventato virale lo sfogo del sindaco di Delia, in Sicilia, contro chi non rispetta le regole del decreto “Io resto a casa”. Peccato però che, sul finale, quella parola “ritardato” come sinonimo di “stupido” faccia storcere il naso, rendendo un messaggio giusto in un’offesa – seppur indiretta – alle persone con disabilità.

