I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, lo sfogo di Carnevali: “Situazione incredibile, il calcio ora è meno importante”



L’Amministratore delegato del Sassuolo, prima del match contro il Brescia ha parlato delle contraddizioni del calcio italiano ai tempi dell’emergenza Coronavirus: “È una situazione particolare, è un qualcosa di incredibile. Al di là dello stadio vuoto o pieno, giocare una partita di calcio non è il massimo. Serve una riflessione, capire ciò che si vuole fare in un momento in cui il calcio deve essere meno importante”

Continua a leggere



L’Amministratore delegato del Sassuolo, prima del match contro il Brescia ha parlato delle contraddizioni del calcio italiano ai tempi dell’emergenza Coronavirus: “È una situazione particolare, è un qualcosa di incredibile. Al di là dello stadio vuoto o pieno, giocare una partita di calcio non è il massimo. Serve una riflessione, capire ciò che si vuole fare in un momento in cui il calcio deve essere meno importante”

Continua a leggere

Continua a leggere