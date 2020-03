I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, lo sfogo di un’infermiera: “Gli eroi sono i pazienti e i parenti che soffrono”



“Eroi non siamo noi, ma i pazienti che ti ringraziano per avergli lavato la schiena, per una coperta, senza lamentarsi”. Questo lo sfogo di un’infermiera che cura i malati di Coronavirus all’ospedale Maggiore di Crema. “Eroi sono i parenti che in silenzio soffrono perché non vedono più i loro cari”, ha aggiunto l’infermiera, che ha chiesto aiuto perché “da soli la guerra non si vince”.

Continua a leggere



“Eroi non siamo noi, ma i pazienti che ti ringraziano per avergli lavato la schiena, per una coperta, senza lamentarsi”. Questo lo sfogo di un’infermiera che cura i malati di Coronavirus all’ospedale Maggiore di Crema. “Eroi sono i parenti che in silenzio soffrono perché non vedono più i loro cari”, ha aggiunto l’infermiera, che ha chiesto aiuto perché “da soli la guerra non si vince”.

Continua a leggere

Continua a leggere