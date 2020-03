I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Locatelli: “Misure di contenimento funzionano, non possiamo cambiare ora”



“Stiamo vedendo i risultati. Questi risultati non sarebbero stati minimamente ottenuti senza le misure di contenimento: è una ragione per continuare a fare questi sacrifici. Ecco perché è così importante essere rigorosi e mantenere le misure di chiusura. Stiamo andando nella direzione giusta, non dobbiamo assolutamente cambiare la strategia”: così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, sull’emergenza coronavirus.

