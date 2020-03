I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Lombardia, 41007 casi e 6360 morti: 416 i nuovi decessi, rallentano i contagi



Coronavirus, in Lombardia rallentano i contagi: +1.592 rispetto alle 24 ore precedenti. Scende anche il numero di decessi. Complessivamente, i casi in regione sono 41.007, con 6.360 morti. Aumentano anche i dimessi dagli ospedali: quasi trecento in più rispetto a ieri. In Lombardia sono anche giunti 15 medici e infermieri dalla Polonia, più altri 30 dall’Albania.

