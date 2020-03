I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Lombardia, l’assessore Gallera: “Ho visto piangere medici di 70 anni”



Emergenza coronavirus in Lombardia, l’assessore al welfare Gallera racconta di aver visto “primari e professori universitari di 70 anni piangere di fronte alla difficilissima situazione degli ospedali, che sono al limite per offrire a tutti la possibilità di curarsi”. E torna ad invocare “l’aiuto di tutti” in questo momento difficile.

