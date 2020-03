I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Lombardia, troppi ricoverati in terapia intensiva, verranno trasferiti in altre regioni



L’assessore regionale al welfare Giulio Gallera ha esplicitamente parlato di un quadro complesso in Lombardia e del rischio di collasso del sistema sanitario per ora fronteggiato solo dall’abnegazione di medici e infermieri. In regione i positivi al coronavirus sono 3.420, 359 dei quali ricoverati in terapia intensiva (+50 rispetto a ieri) su un totale di 400 posti disponibili.

