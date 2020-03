I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’UE chiede a Netflix e alle altre piattaforme streaming di non affollare la banda



Considerate le centinaia di milioni di europei bloccati in casa per contrastare l’epidemia, Thierry Breton ha chiesto a tutti gli operatori di contenuti on demand di non occupare troppo la banda per non mettere sotto pressione la rete, in questi giornate occupate per il telelavoro. Si tratterebbe di un disservizio non da poco per gli affezionati clienti considerato che per un abbonamento in altissima definizione, ovvero la tecnologia 4K UHD, si spende in media 15.99 euro/mese. Quasi 200 euro l’anno.

