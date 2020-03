I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Luis Sepúlveda contagiato: è in ospedale in Spagna



Lo scrittore è attualmente ricoverato in ospedale nelle Asturie, in Spagna, dopo la conferma della positività al tampone. Il ricovero sabato quando si è presentato in ospedale e gli è stata diagnosticata una polmonite. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma è stato disposto il suo trasferimento in un reparto dedicato per malattie infettive.

Continua a leggere



Lo scrittore è attualmente ricoverato in ospedale nelle Asturie, in Spagna, dopo la conferma della positività al tampone. Il ricovero sabato quando si è presentato in ospedale e gli è stata diagnosticata una polmonite. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma è stato disposto il suo trasferimento in un reparto dedicato per malattie infettive.

Continua a leggere

Continua a leggere