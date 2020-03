I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, l’ultimatum di Conte alla Ue: “Dieci giorni per battere un colpo”



“Giuseppe Conte dà 10 giorni all’Europa per battere un colpo e trovare una soluzione adeguata alla grave emergenza che tutti i Paesi stanno vivendo”, comunicano da palazzo Chigi, facendo sapere che l’Italia non ha firmato la bozza messa in campo sul piano economico dal Consiglio europeo, oggi riunito in videoconferenza, contro il coronavirus.

