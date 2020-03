I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, macchinista denuncia: “A rischio nostra salute e trasporto di beni indispensabili”



Fanpage.it ha raccolto la testimonianze di un dipendente di un’azienda di trasporto ferroviario del nord Italia, in una delle zone maggiormente colpite dall’epidemia di coronavirus, secondo cui le condizioni di lavoro in cui devono operare non permetterebbero il rispetto delle norme di sicurezza come il distanziamento sociale. Così viene messa a rischio la fornitura di beni di prima necessità.

Continua a leggere



Fanpage.it ha raccolto la testimonianze di un dipendente di un’azienda di trasporto ferroviario del nord Italia, in una delle zone maggiormente colpite dall’epidemia di coronavirus, secondo cui le condizioni di lavoro in cui devono operare non permetterebbero il rispetto delle norme di sicurezza come il distanziamento sociale. Così viene messa a rischio la fornitura di beni di prima necessità.

Continua a leggere

Continua a leggere