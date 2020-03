I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, malato il 30% degli operatori sociali. Legacoop: “Senza mascherine, ma non ci fermiamo”



Sono gli operatori che lavorano nei centri per anziani, gli assistenti che si prendono cura a domicilio di malati e disabili, gli educatori che seguono i minori nelle comunità. Nel pieno dell’emergenza coronavirus non possono smettere di lavorare per non lasciare sole le persone più fragili. Ma non hanno le mascherine e i dispositivi di protezione e per questo molti di loro si stanno ammalando. “Il 30 per cento degli operatori sociali o sociosanitari è contagiato o in quarantena”, denuncia il presidente di Legacoop Lombardia. Attilio Dadda, intervistato da Fanpage.it, “gli altri pur non essendoci le protezioni stanno continuando il loro servizio”.

