Coronavirus, Manfredi: “Con la laurea in Medicina subito abilitante avremo 10mila medici in più”



Con il decreto ‘Cura Italia’ approvato la Laurea in Medicina diventa definitivamente abilitante alla professione medica. “Questo significa liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l’energia di circa diecimila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il nostro Paese”, ha commentato il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi.

