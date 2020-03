I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Maria De Filippi ai ragazzi di Amici: “Avete il diritto di continuare a sognare”



In apertura della seconda puntata di Amici in onda senza pubblico e in un clima surreale, la conduttrice prova ad incoraggiare gli allievi, per andare avanti in queste settimane in cui è difficile non pensare all’emergenza che sta interessando l’intera nazione: “Speriamo che, a fronte di tutti i nostri i sacrifici, si possa ritornare ad abbracciarci e baciarci”.

