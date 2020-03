I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Martina (Pd) lancia un patto di lavoro con le opposizioni: “Ora bisogna collaborare”



Il deputato del Pd, Maurizio Martina, lancia un appello a maggioranza e opposizione, chiedendo di dare vita a un patto di lavoro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: “Chiamiamolo patto di consultazione, chiamiamolo tavolo permanente di confronto. Di fronte a un’emergenza così inedita è giusto che le forze politiche si ascoltino, collaborino, condividano delle scelte”, dice intervistato da Fanpage.it. Martina si trova dall’inizio dell’epidemia nella sua città, Bergamo, dove la situazione è “molto difficile” e per questo chiede a tutti di valutare cosa sta avvenendo là per evitare che la situazione peggiori anche in altre zone del Paese.

Continua a leggere



Il deputato del Pd, Maurizio Martina, lancia un appello a maggioranza e opposizione, chiedendo di dare vita a un patto di lavoro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: “Chiamiamolo patto di consultazione, chiamiamolo tavolo permanente di confronto. Di fronte a un’emergenza così inedita è giusto che le forze politiche si ascoltino, collaborino, condividano delle scelte”, dice intervistato da Fanpage.it. Martina si trova dall’inizio dell’epidemia nella sua città, Bergamo, dove la situazione è “molto difficile” e per questo chiede a tutti di valutare cosa sta avvenendo là per evitare che la situazione peggiori anche in altre zone del Paese.

Continua a leggere

Continua a leggere