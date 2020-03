I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, mascherine chirurgiche introvabili: “Ai medici romani forniti panni antipolvere”



In piena emergenza Covid19 le mascherine chirurgiche sono ormai introvabili e in alcuni ospedali romani al personale sanitario stanno fornendo panni antipolvere come protezione. La denuncia è arrivata al nostro giornale tramite un infermiera che ci racconta di una situazione ormai ai limiti per gli operatori sanitari, in prima linea da settimane per combattere l’emergenza Covid-19.

Continua a leggere



In piena emergenza Covid19 le mascherine chirurgiche sono ormai introvabili e in alcuni ospedali romani al personale sanitario stanno fornendo panni antipolvere come protezione. La denuncia è arrivata al nostro giornale tramite un infermiera che ci racconta di una situazione ormai ai limiti per gli operatori sanitari, in prima linea da settimane per combattere l’emergenza Covid-19.

Continua a leggere

Continua a leggere