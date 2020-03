I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Mendy del Manchester City in isolamento, familiare sottoposto a tampone



Il difensore del Manchester City Benjamin Mendy è in auto isolamento. Il francese ha deciso di mettersi in quarantena perché un parente, con cui ha avuto dei contatti recentemente, è in ospedale con febbre e difficoltà respiratorie e attende l’esito del tampone. Il Manchester City ha confermato la particolare situazione di Mendy.

