Coronavirus, “Mia madre morta all’ospedale di Alzano Lombardo: era andata lì solo per alcuni esami”



La madre di Sabrina è morta all’ospedale di Alzano Lombardo dove si era recata solo per alcuni esami: è risultata positiva al coronavirus dopo aver preso una polmonite. “Mia madre mi ha detto che il giorno in cui è stato scoperto il primo paziente positivo in ospedale il 23 febbraio sono stati dimessi tanti pazienti – la denuncia di Sabrina – e nessuno è stato sottoposto a tampone. Tutti sapevano ma hanno comunque mandato a casa persone e hanno tenuto aperto l’ospedale senza sanificarlo”.

