Coronavirus Milano e Lombardia: aggiornamenti ora per ora



Aggiornamenti su Coronavirus a Milano e in Lombardia oggi, giovedì 19 marzo 2020. I casi di contagio sono arrivati a 19.884 con 2168 morti. Tanti, troppi i decessi a Bergamo, tanto che l’Esercito ha dovuto trasferire altrove 70 bare che il cimitero e il forno crematorio cittadino non riuscivano a gestire. Intanto il governatore Attilio Fontana e l’assessore Giulio Gallera sono pronti a chiudere tutto se i dati non miglioreranno, richiesta giunta anche dall’esperto della Croce rossa cinese.

