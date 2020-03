I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Milano, il virologo Pregliasco: “Bresso, Cologno e Sesto prossime zone rosse”



La battaglia di Milano comincia dall’hinterland nord: Bresso, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni sono la nuova trincea per fermare il contagio del nuovo coronavirus. In tutti e tre i comuni i dati dei contagi sono in forte crescita. Ieri la giornata più drammatica per la Lombardia: 546 le vittime registrate in un solo giorno.

