Coronavirus, ministro Boccia: “Dopo emergenza non si potrà mai più tagliare sulla sanità”



Secondo il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, l’emergenza Coronavirus cambierà definitivamente il modo di vedere il sistema sanitario nazionale: “Non si potrà mai più tagliare, ma solo investire. Sulla salute non si dovranno più fare passi indietro, non si dovrà mai più risparmiare”.

