Coronavirus, Monte di Procida chiude le strade in entrata e uscita: controlli agli ingressi



Il sindaco Giuseppe Pugliese ha chiuso Monte di Procida in entrata e in uscita e ha disposto i controlli ai principali accessi della città. Ha invitato inoltre i cittadini a fare la spesa una volta a settimana, un solo membro del nucleo familiare. L’ordinanza per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.

