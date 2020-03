I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, morta la “principessa rossa” Maria Teresa di Borbone: antifascista e amica di Arafat



Maria Teresa di Borbone Parma, cugina di re Felipe VI di Spagna, è deceduta ieri a Parigi all’età di 86 anni dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni: era nota con il soprannome di “principessa rossa” per il suo impegno contro il regime fascista di Franco e per la causa palestinese.

