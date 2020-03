I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, morte due donne a Napoli e Pozzuoli: sono 11 le vittime



Salgono a 11 i morti per Coronavirus in Campania. All’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli una donna di 53 anni è morta due giorni fa: il tampone è risultato positivo. Il Pronto Soccorso e la Rianimazione sono stati chiusi per la sanificazione. Una donna di 77 anni è invece deceduta all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

