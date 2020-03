I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, morto primo dentista: Ivano Garzena aveva 49 anni, lascia moglie e figlioletto



Tra gli ultimi decessi tra i camici bianchi anche quello di Ivano Garzena, odontoiatra torinese di 49 anni che è anche il primo dentista morto per coronavirus in Italia. Solo nelle ultime 24 ore si registrano altri quattro decessi tra i medici che portano il bilancio attuale a 29 dottori morti per coronavirus.

