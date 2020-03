I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, morto Rosario Gentile medico di base a Pizzighettone: “Il tuo coraggio ci mancherà”



Lutto a Pizzighettone, nel Cremonese, per la morte del medico di base Rosario Gentile, 63 anni, scomparso domenica dopo aver contratto il coronavirus. Da una settimana era ricoverato in ospedale. Era stato il medico sociale della locale squadra di calcio, che poche ore prima aveva perso anche l’ex presidente. La provincia di Cremona è tra le più colpite dal contagio: sono in totale 2.925 i casi confermati.

Continua a leggere



Lutto a Pizzighettone, nel Cremonese, per la morte del medico di base Rosario Gentile, 63 anni, scomparso domenica dopo aver contratto il coronavirus. Da una settimana era ricoverato in ospedale. Era stato il medico sociale della locale squadra di calcio, che poche ore prima aveva perso anche l’ex presidente. La provincia di Cremona è tra le più colpite dal contagio: sono in totale 2.925 i casi confermati.

Continua a leggere

Continua a leggere