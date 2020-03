I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, morto uno studente di 13 anni a Londra: “Era sanissimo”



Uno studente di 13 anni di Brixton è la vittima di Coronavirus più giovane del Regno Unito. Il ragazzo, stando a quanto riporta la stampa locale, non aveva patologie pregresse. Nei giorni scorsi aveva mostrato i primi sintomi, in particolare la difficoltà a respirare. E’ stato messo in coma indotto e poi è deceduto al Kings College Hospital di Londra.

